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ЦСКА – Левски играят в 13-ти и 26-ти кръг

  • 12:17 22.06.2017
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cska
ЦСКА - Левски играят в 13-ти и 26-ти кръг

Снимка: btv

Лудогорец започва като гост на "сините" и "червените"

 

След изтеглянето на програмата за първия кръг на Първа лига стана ясна и схемата на провеждане на останалите мачове от първенството. Така се изясни и кога ще се проведе голямото дерби на шампионата. Левски и ЦСКА играят в 13 кръг. Още във втория пък е срещата между „червените“ и шампиона Лудогорец, след като вече стана ясно, че „орлите“ започват сезона с гостуване на „сините“.

І КРЪГ (14-17 юли 2017 г.)
Славия – ЦСКА
Ботев (Пловдив) – Пирин (Благоевград)
Септември – Дунав

Берое – Верея

Черно море – Витоша (Бистрица)

Етър – Локомотив (Пловдив)

Левски – Лудогорец

ІІ КРЪГ

ЦСКА – Лудогорец

Локомотив (Пловдив) – Левски

Витоша (Бистрица) – Етър

Верея – Черно море

Дунав (Русе) – Берое

Пирин (Благоевград) – Септември

Славия – Ботев (Пловдив)

ІІІ КРЪГ

Ботев (Пловдив) – ЦСКА

Септември – Славия

Берое – Пирин (Благоевград)

Черно море – Дунав

Етър – Верея

Левски – Витоша (Бистрица)

Лудогорец – Локомотив (Пловдив)

ІV КРЪГ

ЦСКА – Локомотив (Пловдив)

Витоша (Бистрица) – Лудогорец

Верея – Левски

Дунав – Етър

Пирин (Благоевград) – Черно море

Славия – Берое

Ботев (Пловдив) – Септември

V КРЪГ

Септември – ЦСКА

Берое – Ботев (Пловдив)

Черно море – Славия

Етър – Пирин (Благоевград)

Левски – Дунав

Лудогорец – Верея

Локомотив (Пловдив) – Витоша (Бистрица)

VІ КРЪГ

ЦСКА – Витоша (Бистрица)

Верея – Локомотив (Пловдив)

Дунав – Лудогорец

Пирин (Благоевград) – Левски

Славия – Етър

Ботев (Пловдив) – Черно море

Септември – Берое

VІІ КРЪГ

Берое – ЦСКА

Черно море – Септември

Етър – Ботев (Пловдив)

Левски – Славия

Лудогорец – Пирин (Благоевград)

Локомотив (Пловдив) – Дунав

Витоша (Бистрица) – Верея

VIII КРЪГ

ЦСКА – Верея

Дунав – Витоша (Бистрица)

Пирин (Благоевград) – Локомотив (Пловдив)

Славия – Лудогорец

Ботев (Пловдив) – Левски

Септември – Етър

Берое – Черно море

IX КРЪГ

Черно море – ЦСКА

Етър – Берое

Левски – Септември

Лудогорец – Ботев (Пловдив)

Локомотив (Пловдив) – Славия

Витоша (Бистрица) – Пирин (Благоевград)

Верея – Дунав

X КРЪГ

ЦСКА – Дунав

Пирин (Благоевград) – Верея

Славия – Витоша (Бистрица)

Ботев (Пловдив) – Локомотив (Пловдив)

Септември – Лудогорец

Берое – Левски

Черно море – Етър

XI КРЪГ

Етър – ЦСКА

Левски – Черно море

Лудогорец – Берое

Локомотив (Пловдив) – Септември

Витоша (Бистрица) – Ботев (Пловдив)

Верея – Славия

Дунав – Пирин (Благоевград)

XII КРЪГ

ЦСКА – Пирин (Благоевград)

Славия – Дунав

Ботев (Пловдив) – Верея

Септември – Витоша (Бистрица)

Берое – Локомотив (Пловдив)

Черно море – Лудогорец

Етър – Левски

XIII КРЪГ

Левски – ЦСКА -

Лудогорец – Етър -

Локомотив (Пловдив) – Черно море -

Витоша (Бистрица) – Берое -

Верея – Септември -

Дунав – Ботев (Пловдив) -

Пирин (Благоевград) – Славия -

XIV КРЪГ

ЦСКА – Славия -

Пирин (Благоевград) – Ботев (Пловдив) -

Дунав – Септември -

Верея – Берое -

Витоша (Бистрица) – Черно море -

Локомотив (Пловдив) – Етър -

Лудогорец – Левски -

XV КРЪГ

Лудогорец – ЦСКА -

Левски – Локомотив (Пловдив) -

Етър – Витоша (Бистрица) -

Черно море – Верея -

Берое – Дунав -

Септември – Пирин (Благоевград) -

Ботев (Пловдив) – Славия -

XVI КРЪГ

ЦСКА – Ботев (Пловдив) -

Славия- Септември -

Пирин (Благоевград) – Берое -

Дунав – Черно море -

Верея – Етър -

Витоша (Бистрица) – Левски -

Локомотив (Пловдив) – Лудогорец -

XVII КРЪГ

Локомотив (Пловдив) – ЦСКА -

Лудогорец – Витоша (Бистрица) -

Левски – Верея -

Етър – Дунав -

Черно море – Пирин (Благоевград) -

Берое – Славия -

Септември – Ботев (Пловдив) -

XVIII КРЪГ

ЦСКА – Септември -

Ботев (Пловдив) – Берое -

Славия- Черно море -

Пирин (Благоевград) – Етър -

Дунав – Левски -

Верея – Лудогорец -

Витоша (Бистрица) – Локомотив (Пловдив) -

XIX КРЪГ

Витоша (Бистрица) – ЦСКА -

Локомотив (Пловдив) – Верея -

Лудогорец – Дунав -

Левски – Пирин (Благоевград) -

Етър – Славия -

Черно море – Ботев (Пловдив) -

Берое – Септември -

XX КРЪГ

ЦСКА – Берое -

Септември – Черно море -

Ботев (Пловдив) – Етър -

Славия- Левски -

Пирин (Благоевград) – Лудогорец -

Дунав – Локомотив (Пловдив) -

Верея – Витоша (Бистрица) -

XXI КРЪГ

Верея – ЦСКА -

Витоша (Бистрица) – Дунав -

Локомотив (Пловдив) – Пирин (Благоевград) -

Лудогорец – Славия -

Левски – Ботев (Пловдив) -

Етър – Септември -

Черно море – Берое -

XXII кръг

ЦСКА – Черно море -

Берое – Етър -

Септември – Левски -

Ботев (Пловдив) – Лудогорец -

Славия- Локомотив (Пловдив) -

Пирин (Благоевград) – Витоша (Бистрица) -

Дунав – Верея -

XXIII КРЪГ

Дунав – ЦСКА -

Верея – Пирин (Благоевград) -

Витоша (Бистрица) – Славия -

Локомотив (Пловдив) – Ботев (Пловдив) -

Лудогорец – Септември -

Левски – Берое -

Етър – Черно море -

XXIV КРЪГ

ЦСКА – Етър -

Черно море – Левски -

Берое – Лудогорец -

Септември – Локомотив (Пловдив) -

Ботев (Пловдив) – Витоша (Бистрица) -

Славия- Верея -

Пирин (Благоевград) – Дунав -

XXV КРЪГ

Пирин (Благоевград) – ЦСКА -

Дунав – Славия -

Верея – Ботев (Пловдив) -

Витоша (Бистрица) – Септември -

Локомотив (Пловдив) – Берое -

Лудогорец – Черно море -

Левски – Етър -

XXVI КРЪГ

ЦСКА – Левски -

Етър – Лудогорец -

Черно море – Локомотив (Пловдив) -

Берое – Витоша (Бистрица) -

Септември – Верея -

Ботев (Пловдив) – Дунав -

Славия- Пирин (Благоевград) -



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