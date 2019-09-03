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ЦСКА – Левски играят в 13-ти и 26-ти кръг
Лудогорец започва като гост на "сините" и "червените"
След изтеглянето на програмата за първия кръг на Първа лига стана ясна и схемата на провеждане на останалите мачове от първенството. Така се изясни и кога ще се проведе голямото дерби на шампионата. Левски и ЦСКА играят в 13 кръг. Още във втория пък е срещата между „червените“ и шампиона Лудогорец, след като вече стана ясно, че „орлите“ започват сезона с гостуване на „сините“.
І КРЪГ (14-17 юли 2017 г.)
Славия – ЦСКА
Ботев (Пловдив) – Пирин (Благоевград)
Септември – Дунав
Берое – Верея
Черно море – Витоша (Бистрица)
Етър – Локомотив (Пловдив)
Левски – Лудогорец
ІІ КРЪГ
ЦСКА – Лудогорец
Локомотив (Пловдив) – Левски
Витоша (Бистрица) – Етър
Верея – Черно море
Дунав (Русе) – Берое
Пирин (Благоевград) – Септември
Славия – Ботев (Пловдив)
ІІІ КРЪГ
Ботев (Пловдив) – ЦСКА
Септември – Славия
Берое – Пирин (Благоевград)
Черно море – Дунав
Етър – Верея
Левски – Витоша (Бистрица)
Лудогорец – Локомотив (Пловдив)
ІV КРЪГ
ЦСКА – Локомотив (Пловдив)
Витоша (Бистрица) – Лудогорец
Верея – Левски
Дунав – Етър
Пирин (Благоевград) – Черно море
Славия – Берое
Ботев (Пловдив) – Септември
V КРЪГ
Септември – ЦСКА
Берое – Ботев (Пловдив)
Черно море – Славия
Етър – Пирин (Благоевград)
Левски – Дунав
Лудогорец – Верея
Локомотив (Пловдив) – Витоша (Бистрица)
VІ КРЪГ
ЦСКА – Витоша (Бистрица)
Верея – Локомотив (Пловдив)
Дунав – Лудогорец
Пирин (Благоевград) – Левски
Славия – Етър
Ботев (Пловдив) – Черно море
Септември – Берое
VІІ КРЪГ
Берое – ЦСКА
Черно море – Септември
Етър – Ботев (Пловдив)
Левски – Славия
Лудогорец – Пирин (Благоевград)
Локомотив (Пловдив) – Дунав
Витоша (Бистрица) – Верея
VIII КРЪГ
ЦСКА – Верея
Дунав – Витоша (Бистрица)
Пирин (Благоевград) – Локомотив (Пловдив)
Славия – Лудогорец
Ботев (Пловдив) – Левски
Септември – Етър
Берое – Черно море
IX КРЪГ
Черно море – ЦСКА
Етър – Берое
Левски – Септември
Лудогорец – Ботев (Пловдив)
Локомотив (Пловдив) – Славия
Витоша (Бистрица) – Пирин (Благоевград)
Верея – Дунав
X КРЪГ
ЦСКА – Дунав
Пирин (Благоевград) – Верея
Славия – Витоша (Бистрица)
Ботев (Пловдив) – Локомотив (Пловдив)
Септември – Лудогорец
Берое – Левски
Черно море – Етър
XI КРЪГ
Етър – ЦСКА
Левски – Черно море
Лудогорец – Берое
Локомотив (Пловдив) – Септември
Витоша (Бистрица) – Ботев (Пловдив)
Верея – Славия
Дунав – Пирин (Благоевград)
XII КРЪГ
ЦСКА – Пирин (Благоевград)
Славия – Дунав
Ботев (Пловдив) – Верея
Септември – Витоша (Бистрица)
Берое – Локомотив (Пловдив)
Черно море – Лудогорец
Етър – Левски
XIII КРЪГ
Левски – ЦСКА -
Лудогорец – Етър -
Локомотив (Пловдив) – Черно море -
Витоша (Бистрица) – Берое -
Верея – Септември -
Дунав – Ботев (Пловдив) -
Пирин (Благоевград) – Славия -
XIV КРЪГ
ЦСКА – Славия -
Пирин (Благоевград) – Ботев (Пловдив) -
Дунав – Септември -
Верея – Берое -
Витоша (Бистрица) – Черно море -
Локомотив (Пловдив) – Етър -
Лудогорец – Левски -
XV КРЪГ
Лудогорец – ЦСКА -
Левски – Локомотив (Пловдив) -
Етър – Витоша (Бистрица) -
Черно море – Верея -
Берое – Дунав -
Септември – Пирин (Благоевград) -
Ботев (Пловдив) – Славия -
XVI КРЪГ
ЦСКА – Ботев (Пловдив) -
Славия- Септември -
Пирин (Благоевград) – Берое -
Дунав – Черно море -
Верея – Етър -
Витоша (Бистрица) – Левски -
Локомотив (Пловдив) – Лудогорец -
XVII КРЪГ
Локомотив (Пловдив) – ЦСКА -
Лудогорец – Витоша (Бистрица) -
Левски – Верея -
Етър – Дунав -
Черно море – Пирин (Благоевград) -
Берое – Славия -
Септември – Ботев (Пловдив) -
XVIII КРЪГ
ЦСКА – Септември -
Ботев (Пловдив) – Берое -
Славия- Черно море -
Пирин (Благоевград) – Етър -
Дунав – Левски -
Верея – Лудогорец -
Витоша (Бистрица) – Локомотив (Пловдив) -
XIX КРЪГ
Витоша (Бистрица) – ЦСКА -
Локомотив (Пловдив) – Верея -
Лудогорец – Дунав -
Левски – Пирин (Благоевград) -
Етър – Славия -
Черно море – Ботев (Пловдив) -
Берое – Септември -
XX КРЪГ
ЦСКА – Берое -
Септември – Черно море -
Ботев (Пловдив) – Етър -
Славия- Левски -
Пирин (Благоевград) – Лудогорец -
Дунав – Локомотив (Пловдив) -
Верея – Витоша (Бистрица) -
XXI КРЪГ
Верея – ЦСКА -
Витоша (Бистрица) – Дунав -
Локомотив (Пловдив) – Пирин (Благоевград) -
Лудогорец – Славия -
Левски – Ботев (Пловдив) -
Етър – Септември -
Черно море – Берое -
XXII кръг
ЦСКА – Черно море -
Берое – Етър -
Септември – Левски -
Ботев (Пловдив) – Лудогорец -
Славия- Локомотив (Пловдив) -
Пирин (Благоевград) – Витоша (Бистрица) -
Дунав – Верея -
XXIII КРЪГ
Дунав – ЦСКА -
Верея – Пирин (Благоевград) -
Витоша (Бистрица) – Славия -
Локомотив (Пловдив) – Ботев (Пловдив) -
Лудогорец – Септември -
Левски – Берое -
Етър – Черно море -
XXIV КРЪГ
ЦСКА – Етър -
Черно море – Левски -
Берое – Лудогорец -
Септември – Локомотив (Пловдив) -
Ботев (Пловдив) – Витоша (Бистрица) -
Славия- Верея -
Пирин (Благоевград) – Дунав -
XXV КРЪГ
Пирин (Благоевград) – ЦСКА -
Дунав – Славия -
Верея – Ботев (Пловдив) -
Витоша (Бистрица) – Септември -
Локомотив (Пловдив) – Берое -
Лудогорец – Черно море -
Левски – Етър -
XXVI КРЪГ
ЦСКА – Левски -
Етър – Лудогорец -
Черно море – Локомотив (Пловдив) -
Берое – Витоша (Бистрица) -
Септември – Верея -
Ботев (Пловдив) – Дунав -
Славия- Пирин (Благоевград) -
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