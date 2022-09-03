Стамен Белчев ще може да разчита на Фейвер Меркадо
Кевин Меркадо най-вероятно ще бъде освободен
Желаният от ЦСКА нападател Фейвер Меркадо мина успешно вчера медицински прегледи и най-вероятно днес ще бъде представен като ново попълнение на „червените“.
Ако всичко мине по план и 27-годишният колумбиец подпише, почти сигурно той ще изгледа на живо мачовете на тима с Берое и Лудогорец. Възможно е той да проведе и няколко занимания под ръководството на Стамен Белчев, пише „Тема Спорт“.
Меркадо ще бъде четвъртият футболист в ЦСКА с паспорт извън ЕС. Почти сигурно обаче „червените“ ще се разделят със съименника му Кевин Меркадо и така ще бъде освободена квота.
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