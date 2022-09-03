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Стамен Белчев ще може да разчита на Фейвер Меркадо

  • 11:20 07.12.2017
      • Категория:Футбол БГ • Автор: Sportonline.bg • Град: София
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Стамен Белчев ще може да разчита на Фейвер Меркадо

Снимка: btv

Кевин Меркадо най-вероятно ще бъде освободен

Желаният от ЦСКА нападател Фейвер Меркадо мина успешно вчера медицински прегледи и най-вероятно днес ще бъде представен като ново попълнение на „червените“.

Ако всичко мине по план и 27-годишният колумбиец подпише, почти сигурно той ще изгледа на живо мачовете на тима с Берое и Лудогорец. Възможно е той да проведе и няколко занимания под ръководството на Стамен Белчев, пише „Тема Спорт“.

Меркадо ще бъде четвъртият футболист в ЦСКА с паспорт извън ЕС. Почти сигурно обаче „червените“ ще се разделят със съименника му Кевин Меркадо и така ще бъде освободена квота.



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