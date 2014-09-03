Спортен календар 2017

ЯНУАРИ

2-14 рали „Дакар“, Парагвай, Боливия, Аржентина

13-15 Шорттрек, европейско първенство, Торино (Италия)

25-29 Биатлон, европейско първенство в Душники-Здруй (Полша)

25-29 Фигурно пързаляне, европейско първенство, Острава (Чехия)

ФЕВРУАРИ

2-5 Сноуборд, Световна купа, Банско

3-5 Шорттрек, световна купа, Дрезден

4-5 Джудо, Европейска купа „Освобождение“, София

6-12 Тенис, турнир от категория АТП 250, София

6-12 Тенис, „Фед Къп“, I група от Евро-Африканската зона, Талин (Естония)

6-19 Ски алпийски дисциплини, световно първенство, Сейнт Мориц (Швейцария)

8-12 Фигурно пързаляне, турнир „София трофи“, София

9-19 Биатлон, световно първенство в Хохфилцен (Австрия)

10-12 Шорттрек, Световна купа, Минск (Беларус)

11-12 Джудо, Гран при, Париж

11-18 Зимен европейски младежки олимпийски фестивал, Турция

14-19 Фигурно пързаляне, турнир „Четирите континента“, Република Корея

16-29 Тенис, Открито първенство на Австралия

17-18 Борба, Световна купа в свободния стил, Техеран

20-26 Бокс, турнир „Странджа“, София

25-26 Джудо, Гран при, Дюселдорф

МАРТ

1-10 Фехтовка, европейско първенство за кадети, Пловдив

2-3 Джудо, Гран при, Баку

3-5 Лека атлетика, европейско първенство в зала, Белград

6-12 Спортна стрелба, европейско първенство, Марибор (Словения)

10-22 Кикбокс, световно първенство по муай-тай, Тайланд

10-12 Шорттрек, световно първенство, Ротердам (Холандия)

11-12 Лека атлетика, европейско първенство – хвърляния, Испания

16-17 Борба, Световна купа в класическия стил, Техеран

25 Футбол, България – Холандия, световна квалификация

26 Формула 1, Гран при на Австралия

26 Лека атлетика, световно първенство по кънтри крос, Уганда

29-4 април, Фигурно пързаляне, световно първенство, Хелзинки (Финландия)

АПРИЛ

1-12 април, Фехтовка, световно първенство за кадети, Пловдив

1-4 Вдигане на тежести, европейско първенство, Сплит (Хърватия)

3-9 Тенис, Купа „Дейвис“, III група от Евро-Африканската зона, Созопол

7-9 Борба, турнир „Дан Колов и Никола Петров“, Русе

7-9 Художествена гимнастика, Световна купа, Песаро (Италия)

9 април Формула 1, Гран при на Китай

12-14 Кану-каяк, Световна купа, Монтемор (Португалия)

16 април Формула 1, Гран при на Бахрейн

19-23 Джудо, европейско първенство, Варшава

19-23 Спортна гимнастика, европейско първенство, Румъния

28-30 Художествена гимнастика, Световна купа, Баку

30 Формула 1, Гран при на Русия

30 Мотоциклетизъм, европейски шампионат по супермото, Плевен

МАЙ

2-7 Борба, европейско първенство, Нови Сад (Сърбия)

5-7 Гребане, Световна купа, Белград

5-7 Художествена гимнастика, Световна купа, София

7 Мотоциклетизъм, европейски шампионат по мотокрос, Севлиево

8-11 Колоездене, кръг от Световната купа за юноши, Слънчев бряг

12-14 Конен спорт, турнир по всестранна езда, Арбанаси

13-14 Модерен петобой, Европейска купа до 18 г., Пазарджик

14 Формула 1 Гран при на Испания

17-24 Спортна стрелба, Световна купа, Мюнхен

18-22 Самбо, европейско първенство, Минск (Беларус)

19-21 Художествена гимнастика, европейско първенство, Будапеща

19-21 Рали „България“

20-28 Бокс, европейско първенство

24 Футбол, Финал на Лига Европа, Стокхолм

26-28 Кану-каяк, Световна купа, Сегед (Унгария)

28-28 Гребане, Световна купа, Рачице (Чехия)

28-11 юни, Тенис, Открито първенство на Франция „Ролан Гарос“, Париж

28 май Формула 1, Гран при на Монако

ЮНИ

2-4 Волейбол, групова фаза на Световна лига за мъже, Русия

2-4 Кану-каяк, Световна купа, Белград

3 юни, Футбол, финал на Шампионска лига, Кардиф

7-9 Волейбол, групова фаза на Гран при за жени, Варна

9 Футбол, Беларус – България, световна квалификация

9-11 Волейбол, групова фаза на Световната лига за мъже, Варна

10 Лека атлетика, балканиада по планинско бягане, Тетевен

11 Формула 1, Гран при на Канада

15-18 Гребане, световна купа, Познан (Полша)

16-18 Волейбол, групова фаза на Световната лига за мъже, Кордоба (Аржентина)

16-18 Волейбол, групова фаза на Гран при за жени, Пуерто Рико

16-25 Баскетбол, европейско първенство за жени, Чехия

16-28 Шахмат, световно отборно първенство, Ханти-Мансийск (Русия)

17 -2 юли, Футбол, Купа на конфедерациите, Русия

21-23 Волейбол, Гран при за жени, Хърватия

25 Формула 1, Гран при на Азербайджан

30-2 юли Конен спорт, Световна купа, Божурище

30-2 юли Модерен петобой, европейско първенство до 18 г., Пазарджик

ЮЛИ

2-16 Тенис, „Уимбълдън“, Лондон

2-24 Колоездене, Тур дьо Франс

7-9 Гребане, световна купа, Люцерн (Швейцария)

8 Лека атлетика, европейско първенство по планинско бягане, Словения

9 Формула 1, Гран при на Австрия

14-16 Кану-каяк, европейско първенство, Пловдив

14-30 Плуване, световно първенство, Будапеща (Унгария)

16 Формула 1, Гран при на Великобритания

17-24 Модерен петобой, европейско първенство, Минск (Беларус)

23-29 Европейски младежки олимпийски фестивал, Гьор (Унгария)

30 Формула 1, Гран при на Унгария

30 Лека атлетика, световно първенство по планинско бягане, Премана (Италия)

АВГУСТ

2-6 Колоездене, европейско първенство, Дания

6-14 Спортна стрелба, световна купа, Азербайджан

11-21 Шахмат, европейско първенство, Барселона

16-17 Конен спорт, европейско първенство – издръжливост, Брюксел

21-26 Борба, световно първенство, Париж

21-28 Модерен петобой, световно първенство, Кайро (Eгипет)

22-27 Конен спорт, европейско първенство – прескачане на препятствия и обездка, Гьотеборг (Швеция)

23-27 Кану-каяк, световно първенство, Рачице (Чехия)

23-3 септември Волейбол, европейско първенство, Полша

25 – 3 септември Бокс, световно първенство, Хамбург (Германия)

27 Формула 1, Гран при на Белгия

27 Мотоциклетизъм, европейски шампионат по супермото , Плевен

28-10 септември Тенис, Открито първенство на САЩ, Ню Йорк

30-3 септември, Джудо, световно първенство, Будапеща

30-3 септември, Художествена гимнастика, световно първенство, Песаро (Италия)

30-2 септември, Конен спорт, балканиада по прескачане на препятствия, Житница

30-11 септември, Спортна стрелба, световно първенство, Москва

31 Футбол, България – Швеция, световна квалификация

31-17 септември, Баскетбол, европейско първенство за мъже, Финландия, Израел, Румъния и Турция

СЕПТЕМВРИ

2-13 Колоездачна обиколка на България

3 Футбол, Холандия – България, световна квалификация

3 Формула 1, Гран при на Италия

17 Формула 1, Гран при на Сингапур

17-24 Колоездене, световно първенство, Норвегия

18-23 Колоездене, европейско първенство на писта, Португалия

20-1 октомври Волейбол, европейско първенство за жени, Азербайджан и Грузия

24-1 октомври, Гребане, световно първенство, Флорида (САЩ)

ОКТОМВРИ

1 Формула 1, Гран при на Малайзия

1 Мотоциклетизъм, европейски шампионат по супермото, Плевен

2-8 Спортна гимнастика, световно първенство, Монреал (Канада)

3-9 Бокс, турнир за жени „Балкан“, София

7 Футбол, България – Франция, световна квалификация

8 Формула 1, Гран при на Япония

10 Футбол, Люксембург – България, световна квалификация

10-15 Борба, световно първенство за ветерани, Пловдив

15 Маратон на София

20-29 Кикбокс, световно първенство в К1, лоукик и лайт контакт, Бразилия

22 Формула 1, Гран при на САЩ

29 Формула 1, Гран при на Мексико

НОЕМВРИ

6-9 Шахмат, световно първенство, Италия

9-13 Борба, европейска купа на нациите, Москва (Русия)

9-12 Батут, световно първенство, София

9-13 Самбо, световно първенство, Сочи (Русия)

12 Формула 1, Гран при на Бразилия

17-26 Кикбокс, световно първенство в пойнт файт, киклайт и фул контакт, Будапеща

26 Формула 1, Гран при на Абу Даби

28-5 декември, Вдигане на тежести, световно първенство, Анахайм (САЩ)

ДЕКЕМВРИ

1-3 Джудо, Гран шлем, Токио

2 Мотоциклетизъм, световен шампионат по фрийстайл, София

6-16 Футбол, световно клубно първенство, ОАЕ

10 Лека атлетика, европейско първенство по кроскънтри, Саморин (Словакия)

13-17 Плуване, европейско първенство в 25 м басейн, Копенхаген (Дания)/Труд