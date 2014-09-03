Спортен календар 2017
Посрещаме световния елит в сноуборда и тениса
ЯНУАРИ
2-14 рали „Дакар“, Парагвай, Боливия, Аржентина
13-15 Шорттрек, европейско първенство, Торино (Италия)
25-29 Биатлон, европейско първенство в Душники-Здруй (Полша)
25-29 Фигурно пързаляне, европейско първенство, Острава (Чехия)
ФЕВРУАРИ
2-5 Сноуборд, Световна купа, Банско
3-5 Шорттрек, световна купа, Дрезден
4-5 Джудо, Европейска купа „Освобождение“, София
6-12 Тенис, турнир от категория АТП 250, София
6-12 Тенис, „Фед Къп“, I група от Евро-Африканската зона, Талин (Естония)
6-19 Ски алпийски дисциплини, световно първенство, Сейнт Мориц (Швейцария)
8-12 Фигурно пързаляне, турнир „София трофи“, София
9-19 Биатлон, световно първенство в Хохфилцен (Австрия)
10-12 Шорттрек, Световна купа, Минск (Беларус)
11-12 Джудо, Гран при, Париж
11-18 Зимен европейски младежки олимпийски фестивал, Турция
14-19 Фигурно пързаляне, турнир „Четирите континента“, Република Корея
16-29 Тенис, Открито първенство на Австралия
17-18 Борба, Световна купа в свободния стил, Техеран
20-26 Бокс, турнир „Странджа“, София
25-26 Джудо, Гран при, Дюселдорф
МАРТ
1-10 Фехтовка, европейско първенство за кадети, Пловдив
2-3 Джудо, Гран при, Баку
3-5 Лека атлетика, европейско първенство в зала, Белград
6-12 Спортна стрелба, европейско първенство, Марибор (Словения)
10-22 Кикбокс, световно първенство по муай-тай, Тайланд
10-12 Шорттрек, световно първенство, Ротердам (Холандия)
11-12 Лека атлетика, европейско първенство – хвърляния, Испания
16-17 Борба, Световна купа в класическия стил, Техеран
25 Футбол, България – Холандия, световна квалификация
26 Формула 1, Гран при на Австралия
26 Лека атлетика, световно първенство по кънтри крос, Уганда
29-4 април, Фигурно пързаляне, световно първенство, Хелзинки (Финландия)
АПРИЛ
1-12 април, Фехтовка, световно първенство за кадети, Пловдив
1-4 Вдигане на тежести, европейско първенство, Сплит (Хърватия)
3-9 Тенис, Купа „Дейвис“, III група от Евро-Африканската зона, Созопол
7-9 Борба, турнир „Дан Колов и Никола Петров“, Русе
7-9 Художествена гимнастика, Световна купа, Песаро (Италия)
9 април Формула 1, Гран при на Китай
12-14 Кану-каяк, Световна купа, Монтемор (Португалия)
16 април Формула 1, Гран при на Бахрейн
19-23 Джудо, европейско първенство, Варшава
19-23 Спортна гимнастика, европейско първенство, Румъния
28-30 Художествена гимнастика, Световна купа, Баку
30 Формула 1, Гран при на Русия
30 Мотоциклетизъм, европейски шампионат по супермото, Плевен
МАЙ
2-7 Борба, европейско първенство, Нови Сад (Сърбия)
5-7 Гребане, Световна купа, Белград
5-7 Художествена гимнастика, Световна купа, София
7 Мотоциклетизъм, европейски шампионат по мотокрос, Севлиево
8-11 Колоездене, кръг от Световната купа за юноши, Слънчев бряг
12-14 Конен спорт, турнир по всестранна езда, Арбанаси
13-14 Модерен петобой, Европейска купа до 18 г., Пазарджик
14 Формула 1 Гран при на Испания
17-24 Спортна стрелба, Световна купа, Мюнхен
18-22 Самбо, европейско първенство, Минск (Беларус)
19-21 Художествена гимнастика, европейско първенство, Будапеща
19-21 Рали „България“
20-28 Бокс, европейско първенство
24 Футбол, Финал на Лига Европа, Стокхолм
26-28 Кану-каяк, Световна купа, Сегед (Унгария)
28-28 Гребане, Световна купа, Рачице (Чехия)
28-11 юни, Тенис, Открито първенство на Франция „Ролан Гарос“, Париж
28 май Формула 1, Гран при на Монако
ЮНИ
2-4 Волейбол, групова фаза на Световна лига за мъже, Русия
2-4 Кану-каяк, Световна купа, Белград
3 юни, Футбол, финал на Шампионска лига, Кардиф
7-9 Волейбол, групова фаза на Гран при за жени, Варна
9 Футбол, Беларус – България, световна квалификация
9-11 Волейбол, групова фаза на Световната лига за мъже, Варна
10 Лека атлетика, балканиада по планинско бягане, Тетевен
11 Формула 1, Гран при на Канада
15-18 Гребане, световна купа, Познан (Полша)
16-18 Волейбол, групова фаза на Световната лига за мъже, Кордоба (Аржентина)
16-18 Волейбол, групова фаза на Гран при за жени, Пуерто Рико
16-25 Баскетбол, европейско първенство за жени, Чехия
16-28 Шахмат, световно отборно първенство, Ханти-Мансийск (Русия)
17 -2 юли, Футбол, Купа на конфедерациите, Русия
21-23 Волейбол, Гран при за жени, Хърватия
25 Формула 1, Гран при на Азербайджан
30-2 юли Конен спорт, Световна купа, Божурище
30-2 юли Модерен петобой, европейско първенство до 18 г., Пазарджик
ЮЛИ
2-16 Тенис, „Уимбълдън“, Лондон
2-24 Колоездене, Тур дьо Франс
7-9 Гребане, световна купа, Люцерн (Швейцария)
8 Лека атлетика, европейско първенство по планинско бягане, Словения
9 Формула 1, Гран при на Австрия
14-16 Кану-каяк, европейско първенство, Пловдив
14-30 Плуване, световно първенство, Будапеща (Унгария)
16 Формула 1, Гран при на Великобритания
17-24 Модерен петобой, европейско първенство, Минск (Беларус)
23-29 Европейски младежки олимпийски фестивал, Гьор (Унгария)
30 Формула 1, Гран при на Унгария
30 Лека атлетика, световно първенство по планинско бягане, Премана (Италия)
АВГУСТ
2-6 Колоездене, европейско първенство, Дания
6-14 Спортна стрелба, световна купа, Азербайджан
11-21 Шахмат, европейско първенство, Барселона
16-17 Конен спорт, европейско първенство – издръжливост, Брюксел
21-26 Борба, световно първенство, Париж
21-28 Модерен петобой, световно първенство, Кайро (Eгипет)
22-27 Конен спорт, европейско първенство – прескачане на препятствия и обездка, Гьотеборг (Швеция)
23-27 Кану-каяк, световно първенство, Рачице (Чехия)
23-3 септември Волейбол, европейско първенство, Полша
25 – 3 септември Бокс, световно първенство, Хамбург (Германия)
27 Формула 1, Гран при на Белгия
27 Мотоциклетизъм, европейски шампионат по супермото , Плевен
28-10 септември Тенис, Открито първенство на САЩ, Ню Йорк
30-3 септември, Джудо, световно първенство, Будапеща
30-3 септември, Художествена гимнастика, световно първенство, Песаро (Италия)
30-2 септември, Конен спорт, балканиада по прескачане на препятствия, Житница
30-11 септември, Спортна стрелба, световно първенство, Москва
31 Футбол, България – Швеция, световна квалификация
31-17 септември, Баскетбол, европейско първенство за мъже, Финландия, Израел, Румъния и Турция
СЕПТЕМВРИ
2-13 Колоездачна обиколка на България
3 Футбол, Холандия – България, световна квалификация
3 Формула 1, Гран при на Италия
17 Формула 1, Гран при на Сингапур
17-24 Колоездене, световно първенство, Норвегия
18-23 Колоездене, европейско първенство на писта, Португалия
20-1 октомври Волейбол, европейско първенство за жени, Азербайджан и Грузия
24-1 октомври, Гребане, световно първенство, Флорида (САЩ)
ОКТОМВРИ
1 Формула 1, Гран при на Малайзия
1 Мотоциклетизъм, европейски шампионат по супермото, Плевен
2-8 Спортна гимнастика, световно първенство, Монреал (Канада)
3-9 Бокс, турнир за жени „Балкан“, София
7 Футбол, България – Франция, световна квалификация
8 Формула 1, Гран при на Япония
10 Футбол, Люксембург – България, световна квалификация
10-15 Борба, световно първенство за ветерани, Пловдив
15 Маратон на София
20-29 Кикбокс, световно първенство в К1, лоукик и лайт контакт, Бразилия
22 Формула 1, Гран при на САЩ
29 Формула 1, Гран при на Мексико
НОЕМВРИ
6-9 Шахмат, световно първенство, Италия
9-13 Борба, европейска купа на нациите, Москва (Русия)
9-12 Батут, световно първенство, София
9-13 Самбо, световно първенство, Сочи (Русия)
12 Формула 1, Гран при на Бразилия
17-26 Кикбокс, световно първенство в пойнт файт, киклайт и фул контакт, Будапеща
26 Формула 1, Гран при на Абу Даби
28-5 декември, Вдигане на тежести, световно първенство, Анахайм (САЩ)
ДЕКЕМВРИ
1-3 Джудо, Гран шлем, Токио
2 Мотоциклетизъм, световен шампионат по фрийстайл, София
6-16 Футбол, световно клубно първенство, ОАЕ
10 Лека атлетика, европейско първенство по кроскънтри, Саморин (Словакия)
13-17 Плуване, европейско първенство в 25 м басейн, Копенхаген (Дания)/Труд
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