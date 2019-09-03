Симеон Славчев ще играе под наем в Лехия Гданск

Българският национал Симеон Славчев отново ще играе в полския Лехия (Гданск) като преотстъпен от Спортинг (Лисабон), информира „А Бола“.

23-годишният халф има договор с „лъвовете“ до 2019 година с клауза за откупуване в размер на 45 милиона евро. Той е част от лисабонския клуб от 2014 година, но предимно е даван под наем на други отбори.

Славчев беше в Болтън (2014/15), Аполон Лимасол (2015/16) и Лехия (2016/17). През миналия сезон за клуба от Гданск българският национал участва в 23 мача, в които вкара един гол.