Sportonline.bg
Начало / Българи в чужбина / Симеон Славчев ще играе под наем в Лехия Гданск

Симеон Славчев ще играе под наем в Лехия Гданск

  • 12:33 28.08.2017
    • (0) (0)
simeonslavchev
Симеон Славчев ще играе под наем в Лехия Гданск

Снимка: btv

Той ще бъде преотстъпен от Спортинг Лисабон

Българският национал Симеон Славчев отново ще играе в полския Лехия (Гданск) като преотстъпен от Спортинг (Лисабон), информира „А Бола“.

23-годишният халф има договор с „лъвовете“ до 2019 година с клауза за откупуване в размер на 45 милиона евро. Той е част от лисабонския клуб от 2014 година, но предимно е даван под наем на други отбори.

Славчев беше в Болтън (2014/15), Аполон Лимасол (2015/16) и Лехия (2016/17). През миналия сезон за клуба от Гданск българският национал участва в 23 мача, в които вкара един гол.



Още по темата

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

code

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>