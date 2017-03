Капитанът на „Дери Сити“ почина часове след победа на терена

Капитанът на елитния северноирландски тим „Дери Сити“ – Райън Макбрайд, е открит мъртъв в дома си само часове след като взе участие в мача срещу „Дрогеда“, съобщава BBC.

27-годишният защитник се е почувствал зле след срещата, а по-късно е бил открит мъртъв в спалнята си, съобщават английски медии. Причината за смъртта на футболиста все още се изяснява.

Новината потвърдиха от клуба, както и от Футболната федерация на Ирландия.

Thoughts tonight with the family of Ryan McBride and everyone involved with @derrycityfc pic.twitter.com/ecTst1872W

— Official Irish FA (@OfficialIrishFA) March 19, 2017