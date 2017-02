Bansko Ski Team спечели благотворително състезание в Сейнт Мориц

Bansko Ski Team отвя конкуренцията в благотворително състезание в Сейнт Мориц, Швейцария вчера. Нашите скиори станаха първи в оспорвана надпревара между 20 отбори. Те премериха сили в паралелен слалом със специална кауза – подкрепа на деца от Африка, Азия, Близкия Изток и Северна Америка. Втори в състезанието остана отборът на FIS (Международна федерация по ски). Отборът на Банско в Сейнт Мориц се представи блестящо, с най-добро общо време. Четиримата състезатели, който покориха 1-то място за България, бяха петкратният носител на Световната купа и почетен гражданин на Банско – Марк Жирардели, зам.-председателят на БФСки Георги Бобев, българският състезател по ски алпийски дисциплини Стефан Георгиев и републиканският шампион на България от 2007 г. Килиан Алберхт. Заслужено, отборът на Банско развълнува публиката, развявайки българското знаме в Алпите под звуците на родния химн. В благотворителния слалом се включиха много звезди, показали забележителни резултати в Световната купа и Световното първенство по алпийски ски. Сред тях бяха отборите на Audi, Longines, Madrisa, Swiss-Ski, Courchevel-Meribel 2023, Valora, Stöckli, FIS и други. Участие взеха състезателят с най-много отличия в историята на алпийските ски Хетил Андре Омот, олимпийският шампион от 1972 година Бернар Руси, швейцарският ветеран Дидие Кюш, опитният скиор от Лихтенщайн Марко Бюшел и ски легендата Бруно Кернен. Благотворителното състезание се проведе по време на стартовете от Световното първенство по ски-алпийски дисциплини в Сейнт Мориц. С безвъзмездното си участие, всички отбори допринесоха за подрепата на милиони деца по света, за които полага грижи световната организация Right to play. Bansko Ski Team не само завоюва най-високото постижение в състезанието Right to play, а с резултата си, състезателите ни се превърнаха в посланици на добрата воля в благоворителния шампионат. Организацията Right to play оперира в над 20 страни и осъществява спомагателни програми за над 1 000 000 деца всяка седмица. Целта е децата да придобият основни житейски умения чрез спортни и игрови дейности. Организацията подпомага нормалното израстване на деца в Африка, Азия, Близкия Изток и Северна Америка, за което голямо значение имат подобни инициативи, като състезанието в Сейнт Мориц, които привличат много зрители и се превръщат в път към стабилни спонсорски програми.